Warga Bekasi Harap Caleg Perindo Terus Konsisten Sejahterakan Rakyat

BEKASI - Warga Kampung Gubug Poncol RT 002/001, Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, tebus minyak goreng murah Partai Perindo.

Adanya bazar itu, warga berharap partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 itu selalu konsisten.

Erni (38) warga Kampung Gubug Poncol RT 002/001 menyebut, bazar murah Rp5.000 dari Caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) itu, sangat bermanfaat dan membantu ditengah mahalnya bahan pokok.

"Menurut saya bazar minyak goreng harga Rp5000 sangat bermanfaat ya, soalnya di keadaan seperti ini sangat membantu sekali," katanya, Kamis (12/1/2024).

Ia berharap Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, selalu konsisten membantu masyarakat.

"Saya berharap Caleg dan Partai Perindo konsisten membantu masyarakat di keadaan sedang sulit ini," ujarnya.

Bazar minyak goreng murah itu diselenggarakan, Caleg DPR RI Jawa Barat Dapil VII, Sururi Alfaruq, dan Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, serta Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 4, Ermi Anggraini.

(Khafid Mardiyansyah)