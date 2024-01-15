Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Bekasi Harap Caleg Perindo Terus Konsisten Sejahterakan Rakyat

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |14:25 WIB
Warga Bekasi Harap Caleg Perindo Terus Konsisten Sejahterakan Rakyat
A
A
A

BEKASI - Warga Kampung Gubug Poncol RT 002/001, Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, tebus minyak goreng murah Partai Perindo.

Adanya bazar itu, warga berharap partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 itu selalu konsisten.

Erni (38) warga Kampung Gubug Poncol RT 002/001 menyebut, bazar murah Rp5.000 dari Caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) itu, sangat bermanfaat dan membantu ditengah mahalnya bahan pokok.

"Menurut saya bazar minyak goreng harga Rp5000 sangat bermanfaat ya, soalnya di keadaan seperti ini sangat membantu sekali," katanya, Kamis (12/1/2024).

Ia berharap Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, selalu konsisten membantu masyarakat.

"Saya berharap Caleg dan Partai Perindo konsisten membantu masyarakat di keadaan sedang sulit ini," ujarnya.

Bazar minyak goreng murah itu diselenggarakan, Caleg DPR RI Jawa Barat Dapil VII, Sururi Alfaruq, dan Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, serta Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 4, Ermi Anggraini.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement