Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bak Film Action, Polisi Kejar-Kejaran dengan Pengedar Sabu

Muh Rusli , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:37 WIB
Bak Film Action, Polisi Kejar-Kejaran dengan Pengedar Sabu
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

KOLAKA - Dua warga Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) diringkus jajaran Sat Narkoba Polres kolaka terkait peredaran narkotika jenis sabu. Polisi menyita 51,52 gram sabu setelah terjadi aksi kejar-kejaran.

Kasat Narkoba Polres Kolaka, AKP Jamarin Riche yang dikonfirmasi menjelaskan kedua pelaku asal Kolut tersebut warga Desa Batuganda, Kecamatan Lasusua inisial R alias P (20) dan SS alias S (23). Polisi meringkusnya di jalan Taman Laut, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kolaka pada pukul 17.30 Wita, Minggu (14/1/2024).

"Keduanya ke Kolaka untuk mengedarkan sabu. Anggota kami sita BB 51,52 gram saat ditangkap di lokasi," ujar Jamarin Riche kepada MNC Portal, Senin (15/1/2024).

Sebelum dibekuk, Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Kolaka lebih awal menerimah laporan dari masyarakat terkait adanya aksi transaksi keduanya di jalan Taman Laut. Tidak menunggu lama, personilnya langsung bergerak ke lokasi memburu pelaku.

Petugas lantas menjumpainya sedang duduk-duduk di tanggul Tugu Kakao. Namun saat hendak dihampiri, pelaku bergegas beranjak mengendarai Yamaha Fino biru-silvet Nopol DT 6950 FJ.

"Disusul dan mereka sadari sedang diikuti hingga terjadi aksi kejar-kejaran," bebernya.

Keduanya tidak bisa menghindari kejaran petugas. Pelaku mencoba kabur dengan cara merebahkan kendaraannya saat coba dipepet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pengedar Sabu sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179488//ammar_zoni-TL1q_large.jpg
Kepala BNN Dukung Pemindahan Ammar Zoni ke Nusakambangan: Agar Ada Shock Theraphy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179462//narkoba-1WP9_large.jpg
Pemulihan Korban Narkoba Bisa Seumur Hidup, Pemerhati Dorong Rehabilitasi ketimbang Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179411//polri-TGHm_large.jpg
Polri Bongkar 38.943 Kasus Narkoba, PBNU: Hukum Berat Pengedarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179401//komisioner_kompolnas_choirul_anam-2iVD_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkotika, Kompolnas Minta Ungkap Jaringan Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179397//peredaran_narkoba-X5f9_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkoba, DPR Ingatkan Potensi Lonjakan Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement