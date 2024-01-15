Karaoke Orange Alami Kebakaran, Enam Pemandu Lagu Tewas

TEGAL - Kebakaran melanda tempat Karaoke Orange di Jalan Veteran, Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1/2024) pagi. Kepulan asap memenuhi ruang mess para pemandu lagu yang bekerja di lokasi tersebut.

Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di dalam mess.

Sebanyak enam orang tewas dalam kebakaran tersebut. Adapun keenam korban tewas yakni para pemandu lagi yang berusaha menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran.

Sementara itu, sembilan orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas. Sedangkan evakusi korban tewas dan luka dilakukan menggunakan mobile crane dari Dishub Kota Tegal.

Salah seorang pemandu lagu, Bela Sofiani mengatakan dalam mess terdapat empat kamar yang dihuni masing-masing empat orang. Ia pun mendapat kabar korban tewas berada di jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri.

Kadinkes Kota Tegal Zaenal Abidin mengatakan bahwa korban yang masuk ke rumah sakit sementara berjumlah 15 orang. Sejumlah 6 orang meninggal dunia dan 9 orang masih dirawat di rumah sakit.

"Sudah dari lokasi, meninggal dunia karena meninggal lemas karena kemasukan karbon dioksida ," katanya saat ditemui di RSUD Kardinah Kota Tegal.