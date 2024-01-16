Harga Sembako Naik, Warga Bandung Barat Bersyukur Perindo Adakan Bazar Murah

BANDUNG – Titin, salah seorang warga Bandung Barat bersyukur bisa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak murah yang diadakan Partai Perindo. Pasalnya, dengan Rp5 ribu dia bisa dapat minyak goreng 1 liter.

“Kalau di pasaran kan harganya seliter bisa Rp14 sampe Rp15 ribu. Harapannya Partai Perindo makin sukses,” doanya, Senin (15/1/2024).

Adapun ratusan warga Kampung Selacau, Desa Sadangmekar, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menyerbu bazar murah minyak goreng dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo, Senin (15/1/2024).

BACA JUGA: Ratusan Warga Antusias Hadiri Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo Dian Mirza

Caleg DPR RI Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan Partai Perindo sebagai bukti kepedulian terhadap masyararakat. Dengan Rp5.000 warga bisa mendapatkan 1 liter minyak goreng.

Selain itu Abdul Khaliq mengajak warga datang ke TPS pada tgl 14 Februari dan tidak golput. “Di saat sembako mahal Partai Perindo mengelar sembako murah, ini bukti Perindo peduli rakyat kecil,” ucapnyaBACA JUGA:

Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung capres-cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 itu sangat membantu masyarakat. Warga rela menunggu demi mendapatkan minyak goreng murah karena di pasaran harga minyak goreng dijual seharga Rp15 ribu per liter. Tak hanya itu warga pun antusias melakukan pemeriksaan kesehatan gratis.

(Qur'anul Hidayat)