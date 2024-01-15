Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Ratusan Warga Antusias Hadiri Bazar Minyak Goreng Murah Caleg Perindo Dian Mirza

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |21:53 WIB
Caleg Perindo Dian Mirza. (Foto: MPI)
JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo, Dian Mirza, mengggelar bazar minyak goreng murah bagi warga DKI Jakarta.

Ratusan warga tampak antusias menyambut kegiatan yang bertempat di Jalan Pesing Poglar, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (14/1/2024).

Dian memaparkan visi misi Partai Perindo yang merupakan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

“Program Bazar minyak goreng murah ini merupakan solusi dari kami untuk membantu masyarakat dari kenaikan harga bahan pokok akhir-akhir ini,” kata Dian.

Bentuk Kepedulian, 3 Pemegang KTA Perindo Dapat Santunan di Kediri 

Tak ketinggalan, Dian mendengar sekaligus menyerap aspirasi warga yang berkeluh kesah seputar kesehatan dan bantuan. Perempuan yang maju di nomor urut 3 itu turut mengadakan Senam Bersama dengan mengajak masyarakat agar lebih mengutamakan kehidupan yang sehat.

Pantauan di lokasi, Dian bersama warga terlihat kompak mengikuti gerak instruktur senam.

“Insyaallah apabila mendapat amanah pada pemilu yang akan datang, saya akan perjuangkan apa yang selama ini menjadi keluhan dan keinginan masyarakat,” terangnya.

Dian menuturkan Partai Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang, untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

