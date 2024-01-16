Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Korea Utara Pernah Dijajah?

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |16:29 WIB
Apakah Korea Utara Pernah Dijajah?
Apakah Korea Utara pernah dijajah? (Foto: Ilustrasi/Reuters)
PYONGYANG - Korea Utara (Korut) adalah negara Asia Timur, meliputi bagian utara Semenanjung Korea.

Melansir sumber lain, awalnya Korut dan Korea Selatan (Korsel) pernah bersatu di bawah kekuasaan Dinasti Joseon. Namun semua itu berubah, ketika terjadi 'penjajahan' pada negara tersebut.

Bagaimana sejarah penjajahan yang dialami Korut? Berikut penjelasannya.

Mengutip Asia for Educators, Korea telah mengalami kemerdekaan dan persatuan politik yang hampir tidak terputus selama seribu tahun lebih. Hal tersebut terjadi sebelum aneksasi Jepang pada 1910.

Mulai pada 1910 hingga 1945, Korea diperintah sebagai bagian dan koloni daripada Kekaisaran Jepang.

Dinasti Joseon sempat mendapat pengaruh Jepang dengan adanya Perjanjian Jepang-Korea 1876. Kekaisaran Korea yang diproklamasikan pada 1897, menjadi protektorat Jepang dengan Perjanjian Jepang-Korea 1905.

Secara resmi, Jepang mencakup Kekaisaran Korea, tanpa persetujuan dari Kaisar Gojong dan Wali Kaisar Sunjong. Setelah berhasil mencakup kekaisaran, Jepang menyatakan Korea sebagai Chosen.

Pemerintah Jepang memprioritaskan 'Jepangisasi' Korea, yang mempercepat industrialisasi pada masa Reformasi Gwangmu pada 1897 hingga 1907. Terjadi pembangunan proyek pekerjaan umum dan adanya penindasan gerakan kemerdekaan Korea.

