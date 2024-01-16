Advertisement
HOME NEWS BALI

3 Fakta Pria Mabuk Berkendara Masuk Jurang, Diketahui Warga 6 Jam Kemudian

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |04:03 WIB
3 Fakta Pria Mabuk Berkendara Masuk Jurang, Diketahui Warga 6 Jam Kemudian
Pria mabuk berkendara masuk jurang sedalam 20 meter (Foto: iNews)
A
A
A

SEORANG pria pekerja proyek mabuk dalam berkendara kemudian alami kecelakaan lalu lintas hingga jatuh ke jurang sedalam 20 meter.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Dievakuasi Setelah 6 Jam

Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (15/1/2023) dini hari, lataran mabuk saat berkendara.

Korban baru diketahui oleh warga setelah 6 jam berada di dalam jurang dan langsung dievakuasi oleh petugas BPBD Gianyar.

2. Korban Pesta Miras Bersama Temannya 

Kepada petugas, korban mengaku sudah berada di dasar jurang sejak senin pukul 00.00 Wita. Sementara baru diketahui oleh warga pada Senin sekira pukul 06.00 Wita.

"Korban mengalami kecelakaan akibat mabuk setelah sebelumnya sempat pesta minuman keras bersama teman-temannya," ujar Kabid Kedaruratan BPBD Gianyar, I Gusti Ngurah Dibya Presasta.

Halaman:
1 2
      
