Viral! Tak Ada Jembatan, Warga Harus Berenang Seberangi Sungai Bawa Jenazah ke Pemakaman

Warga berenang membawa jenazah di Sungai Way Pemerihan, Pesisir Barat, Lampung (Instagram @lampung.x)

JAKARTA - Sejumlah warga di Pekon (Desa) Pemerihan, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung terpaksa harus berenang membawa jenazah ke seberang Sungai Way Pemerihan untuk dimakamkan. Warga nekat menerobos langsung arus sungai yang deras karena tak adanya jembatan.

Aksi sejumlah warga di Pemerihan tersebut viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @lampung.x. Dalam video tersebut disebutkan bahwa kejadiannya, Selasa (16/1/2024)/

"Sungguh prihatin warga Desa (pekon) Pemerihan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menggotong keranda jenazah seberangi Sungai Way Pemerihan, Selasa, (16/1/2024)," tulis @lampung.x dalam keterangannya.

