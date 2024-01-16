Pasangan Suami Istri Ditemukan Tewas Dalam Rumah Gegerkan Warga Bandung

BANDUNG - Warga Kota Bandung digegerkan dengan penemuan mayat pasangan suami istri (pasutri) Taryanto Wibisena (57) dan Teteh Maryam (49) dalam rumahnya di Jalan Kebon Gedang, Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Senin (15/1/2024) pukul 20.00 WIB. Kedua korban meninggal diduga karena sakit.

"Telah ditemukan suami istri meninggal dunia karena sakit di Jalan Kebon Gedang Nomor 48 RT 05/03 Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung," kata Kapolsek Batununggal Iptu Sonny Rinaldy dalam laporan tertulis ke Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono.

Iptu Sonny Rinaldy menyatakan, fakta yang diperoleh berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), korban Taryanto Wibisena karyawan swasta. Sedangkan istrinya, Teteh Maryam wiraswasta.

Saksi yang menemukan kedua korban dan dimintai keterangan oleh petugas antara lain, Anisa Nur Hamzah (31) anak kandung korban, Ketua RW 03 Eric Hermansyah (63), Dede Maemunah, adik korban (49).

"Kronologi kejadian menurut keterangan saksi Dede Maemunah, terakhir bertemu korban pada Sabtu sekitar pukul 20.00 WIB di rumah korban. Saat itu, saksi Dede menengok dan mengantarkan makanan dikarenakan korban Teteh Maryam dalam keadaan sakit kangker. Saat itu, kedua korban terlihat dalam keadaan baik. Keesokan harinya, saksi Dede Maemunah kembali berkunjung ke rumah korban namun kondisi rumah dalam keadaan terkunci dari dalam," ujar Iptu Sonny Rinaldy.