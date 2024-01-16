Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kronologi Pasutri di Bandung Ditemukan Tewas Dalam Kamar, 2 Hari Tak Keluar Rumah

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |08:25 WIB
Kronologi Pasutri di Bandung Ditemukan Tewas Dalam Kamar, 2 Hari Tak Keluar Rumah
Pasutri tewas di Bandung (Foto: Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - Penemuan pasangan suami istri (Pasutri) Taryanto Wibisena (57) dan Teteh Maryam (49) tewas dalam rumahnya di Jalan Kebon Gedang, Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Senin (15/1/2024) pukul 20.00 WIB, membuat heboh masyarakat. Kedua korban meninggal diduga karena sakit.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan petugas Inafis Polrestabes Bandung, Satreskrim Polrestabes Bandung, dan Polsek Batununggal, berikut kronologi kejadian tersebut.

"Telah ditemukan suami istri meninggal dunia karena sakit di Jalan Kebon Gedang Nomor 48 RT 05/03 Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung," kata Kapolsek Batununggal Iptu Sonny Rinaldy dalam laporan tertulis ke Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono.

Iptu Sonny Rinaldy menyatakan, fakta yeng diperoleh berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), korban Taryanto Wibisena karyawan swasta. Sedangkan istrinya, Teteh Maryam wiraswasta.

Saksi yang menemukan kedua korban dan dimintai keterangan oleh petugas antara lain, Anisa Nur Hamzah (31) anak kandung korban, Ketua RW 03 Eric Hermansyah (63), Dede Maemunah, adik korban (49).

"Kronologi kejadian menurut keterangan saksi Dede Maemunah, terakhir bertemu korban pada Sabtu sekitar pukul 20.00 WIB di rumah korban. Saat itu, saksi Dede menengok dan mengantarkan makanan dikarenakan korban Teteh Maryam dalam keadaan sakit kangker. Saat itu, kedua korban terlihat dalam keadaan baik. Keesokan harinya, saksi Dede Maemunah kembali berkunjung ke rumah korban namun kondisi rumah dalam keadaan terkunci dari dalam," ujar Iptu Sonny Rinaldy.

