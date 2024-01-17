Acara Sholawat Persatuan Indonesia Diapresiasi, Partai Perindo: Komitmen HT Menangkan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad merespons pujian disampaikan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap Hary Tanoesoedibjo (HT).

Pujian itu diberikan Ganjar karena Ketua Umum DPP Partai Perindo tersebut rutin menyelenggarakan acara Sholawat Persatuan Indonesia.

Menurut Abdul Khaliq, sanjungan tersebut murni bentuk apresiasi Ganjar atas kesungguhan dan komitmen Hary Tanoe yang all out untuk memenangkan Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024.

"Pujian Ganjar kepada Pak Hary Tanoesoedibjo yang senang menyelenggarakan kegiatan sholawat merupakan bentuk apresiasi atas kesungguhan dan komitmen Pak Hary Tanoe yang all out mengkampanyekan Ganjar-Mahfud agar terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029," kata Abdul Khaliq kepada wartawan, Rabu (17/1/2024).

Abdul Khaliq menegaskan Partai Perindo sebagai pengusung Ganjar- Mahfud memiliki tanggung jawab atas sikap dan dukungan politik secara nyata serta konsisten meraih simpati dukungan rakyat.

"Pujian Ganjar menunjukkan Partai Perindo sebagai pengusung bertanggung jawab atas sikap dan dukungan politik memperjuangkan terpilihnya Ganjar-Mahfud dengan memperluas kegiatan yang mampu meraih simpati dukungan rakyat," ujar juru bicara Partai Perindo tersebut.

Abdul Khaliq -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini -- menjelaskan Sholawat Persatuan Indonesia merupakan program reguler yang kerap dihadiri Cawapres Mahfud MD.

"Sholawat Persatuan Indonesia sebagai program reguler diselenggarakan Pak Hary Tanoe dihadiri Mahfud menunjukkan inisiatif dan kreatifitas Pak Hary Tanoe yang diakui dan diapresiasi Ganjar," ungkapnya.

Program dari -- partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu -- juga bertujuan menarik simpati publik.