HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Bocah Ingusan Todongkan Golok ke Kasir Minimarket, Kecanduan Judi Online

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |06:13 WIB
4 Fakta Bocah Ingusan Todongkan Golok ke Kasir Minimarket, Kecanduan Judi Online
Bocah todong kasir minimarket (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Seorang anak di bawah umur di Cianjur, Jawa Barat nekat menodongkan senjata tajam ke kasir minimarket. Aksi pelaku pun terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial.

Berikut fakta-faktanya

1. Pura-Pura Belanja

Dalam rekaman CCTV, terlihat MR seorang anak di bawah umur saat melakukan aksi nekatnya di salah satu minimarket di Jalan Raya Pasir Hayam, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat, pada Senin 15 Januari 2024.

Modusnya, MR usai pulang sekolah berpura-pura berbelanja ke minimarket dan mengamati situasi sekitar.

2. Todongkan Golok ke Kasir

Setelah dipastikan aman, pelaku langsung mengeluarkan sebilah golok yang sudah disiapkan di dalam tasnya. Kemudian, langsung menodongkan kepada karyawan tersebut.

Beruntung karyawan minimarket berhasil melarikan diri keluar dan berteriak meminta pertolongan warga sekitar hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan warga dan langsung dibawa petugas kepolisian Polsek Cilaku.

3. Kecanduan Judi Online dan Terlilit Utang

 

Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku mengakui kecanduan judi online sejak dua bulan terakhir dan mempunyai utang Rp150 ribu kepada temannya yang selalu menagih. MR akhirnya nekat melakukan aksinya untuk melunasi utangnya.

