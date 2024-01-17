Tabrak Belakang Truk di Tol Pekanbaru, 2 Penumpang Mobil Tewas

PEKANBARU - Kecelakaan terjadi di tol Trans Sumatera Pekanbaru-Dumai (Permai) dengan melibatkan truk dan mobil Xpander. Dalam musibah ini dua orang dinyatakan tewas.

Kecelakaan itu terjadi di kilometer 63/200 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Riau. Dua penumpang tewas merupakan penumpang Mitsubishi Xpander. Sementara supir Xpander hanya mengalami luka ringan.

"Dua korban tewas atas nama Bastian Tumpal 33 tahun dan Retta Br Sinaga 61 tahun," kata Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat Rabu (17/1/2024).

Dijelaskannya bahwa kejadian itu terjadi pada 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.45 WIB. Saat itu Mitsubishi Xpander dengan Nopol B 2915 KZV yang dikemudikan Irpayaman bergerak dari arah Pekanbaru menuju ke arah Duri, Bengkalis.