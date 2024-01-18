Caleg Perindo Djoni Toat Pastikan Bazar Minyak Murah Akan Terus Berlanjut

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menggelar bazar minyak murah untuk yang kelima kalinya.

Kali ini, Djoni Toat menggelar bazar minyak murah di Jalan Margaluyu, Gg. Lebaksari, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Kamis (18/1/2024).

Bukan hanya bazar minyak murah, Djoni Toat juga menggelar senam bersama masyarakat hingga sosialisasi tentang Pemilu 2024.

"Di Kota Cimahi ini udah yang kelima kalinya," ucap Djoni ditemui di lokasi.

Djoni memastikan, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu akan terus menggelar kegiatan bazar murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kita memanfaatkan waktu nanti sampai tanggal 10 Februari akan berlanjut terus untuk Kota Cimahi dan Kota Bandung tentunya," ungkapnya.

Dalam waktu dekat ini, Djoni menyebut, dirinya akan menggelar kegiatan yang sama di beberapa titik dengan target lebih dari 1000 peserta.