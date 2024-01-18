Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ungkapan Bahagia Warga Tangerang Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis Caleg Perindo

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |12:35 WIB
Ungkapan Bahagia Warga Tangerang Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis Caleg Perindo
Warga bersyukur bisa mengikuti bazar murah dan pemeriksaan gratis oleh Caleg Perindo. (Foto: Isty Maulidya)
TANGERANG – Seorang warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Saipudin bersyukur bisa mengikuti bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan oleh Caleg DPRD Provinsi dari Partai Perindo Desy Nike Ria bersama Caleg DPRD Kabupaten Tangerang Sumantri dan Erna Kusumaningsih, Selasa 16 Januari 2024.

"Terima kasih Perindo sudah menggelar pengobatan gratis. Semuanya gratis, bisa konsultasi sekalian dapat vitamin juga," ujar Saipudin.

Bazar sembako murah yang diadakan di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Beras premium dengan berat 2,5 kg bisa dibeli warga hanya dengan Rp5 ribu. Stand bazaar murah juga dipenuhi warga bahkan antrian mengular hingga keluar tenda.

"Ada minyak seliter sama beras 2,5kg, membantu sekali karena sekarang harga beras sudah naik, lumayan mengurangi pengeluaran keluarga," ujar Sopiah, warga setempat yang ikut bazar sembako.

Bazar sembako ini terutama ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dengan harga beras yang lebih terjangkau, diharapkan dapat membantu meringankan beban keuangan mereka.

Program ini juga merupakan upaya Partai Perindo dalam membantu warga yang terdampak ekonomi. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itupun menyediakan sekitar 1000 paket sembako yang terdiri dari beras dan minyak goreng.

"Arahan langsung dari Pak Ketum, target kita di lokasi ini untuk 1000 warga. Lokasinya juga bukan di sini saja, nanti akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang," ujar Desy Nike.

