Blusukan ke Pabrik Sepatu di Ngawi, Ganjar Jadi Rebutan Karyawan untuk Swafoto

NGAWI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan menyambangi pabrik sepatu PT Dwi Prima Sentosa (DPS) di Karang Tengah Pradon, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kehadiran Ganjar Pranowo sontak menjadi perhatian ribuan karyawan pabrik sepatu yang sedang bekerja. Ganjar didampingi pimpinan pabrik menyambangi satu persatu tempat pengerjaan sepatu lokal tersebut.

Ganjar pun sembari blusukan turut berdialog dengan sejumlah karyawan pabrik tersebut. Capres yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura itu menjadi rebutan karyawan pabrik yang didominasi kalangan wanita untuk swafoto.