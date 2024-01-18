Advertisement
HOME NEWS JATIM

Blusukan ke Pabrik Sepatu di Ngawi, Ganjar Jadi Rebutan Karyawan untuk Swafoto

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |13:27 WIB
<i>Blusukan</i> ke Pabrik Sepatu di Ngawi, Ganjar Jadi Rebutan Karyawan untuk Swafoto
Ganjar Pranowo di Ngawi. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

NGAWI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo blusukan menyambangi pabrik sepatu PT Dwi Prima Sentosa (DPS) di Karang Tengah Pradon, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, kehadiran Ganjar Pranowo sontak menjadi perhatian ribuan karyawan pabrik sepatu yang sedang bekerja. Ganjar didampingi pimpinan pabrik menyambangi satu persatu tempat pengerjaan sepatu lokal tersebut.

 BACA JUGA:

Ganjar pun sembari blusukan turut berdialog dengan sejumlah karyawan pabrik tersebut. Capres yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura itu menjadi rebutan karyawan pabrik yang didominasi kalangan wanita untuk swafoto.

