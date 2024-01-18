Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Korban Ledakan Gas di Medan Tewas, Identitasnya Belum Diketahui

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |10:37 WIB
Korban Ledakan Gas di Medan Tewas, Identitasnya Belum Diketahui
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
MEDAN - Pria yang menjadi korban saat terjadi ledakan hebat di depan bangunan eks Restoran Famili di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, meninggal dunia pada Rabu (17/1/2024).

Korban yang hingga kini belum diketahui identitasnya meninggal dunia pada pagi tadi. Korban meninggal dunia akibat luka bakar cukup parah di sekujur tubuhnya.

 BACA JUGA:

"Iya, korban sudah meninggal dunia pagi tadi. Ini mayatnya masih di RS Bhayangkara. Kita masih tunggu keluarganya," kata Panit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Bambang Wahid.

Bambang mengaku pihaknya kesulitan mengidentifikasi korban karena saat ditemukan tergeletak di lokasi ledakan, tidak ada identitas korban yang ditemukan. Saksi mata yang berada di sekitar lokasi juga tidak mengetahui secara pasti identitas korban.

 BACA JUGA:

"Kami harap bantuan kawan-kawan media lah agar keluarganya bisa segera ditemukan. Agar jenazah korban bisa segera kita autopsi. Kita butuh izin keluarga. Selain itu agar jenazah korban juga bisa diserahkan ke keluarganya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, ledakan hebat menghancurkan sejumlah bangunan di sekitar Rumah Makan Famili, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan pada 15 Januari 2024 kemarin.

Halaman:
1 2
      
