HOME NEWS NEWS

Ganjar-Mahfud Mulai Kampanye Terbuka di Bandung, TGB Yakin Perolehan Suara Meningkat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |13:33 WIB
Ganjar-Mahfud Mulai Kampanye Terbuka di Bandung, TGB Yakin Perolehan Suara Meningkat
TGB Zainul Majdi. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Kampanye terbuka capres dan cawapres 2024 segera dimulai. Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi mengatakan, Capres-cawapres nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mengawali agenda kampanye terbuka pada Minggu (21/1/2024) di Kota Bandung, Jawa Barat.

"Kampanye terbuka ini mampu membuat perolehan suara Ganjar-Mahfud meningkat dan memenangkan kontestasi Pilpres 2024," ujarnya pada wartawan, Jumat (19/1/2024).

 BACA JUGA:

Menurut Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini, selain di Kota Bandung, pada hari yang sama juga akan dilakukan Kampanye Terbuka di Sidoarjo, Jawa Timur. Kondisi keduanya sudah siap untuk kampanye terbuka.

Hal itu menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam kondisi prima.

 BACA JUGA:

"Ini menunjukkan bahwa kedua putra bangsa ini berada pada dalam keadaan yang sangat fit, sehat. Dan Insya Allah siap memimpin dengan lahir batin untuk Indonesia ke depan," tuturnya.

Lebih lanjut, seluruh jadwal kampanye terbuka Ganjar-Mahfud telah rampung disusun. Ia percaya bahwa momen kampanye ini akan menjadi ajang mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Kami percaya kampanye nasional itu bukan ajang untuk hura-hura. Tetapi adalah kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan calon pemimpin begitu lah yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang memang setiap saat turun ke tengah masyarakat," terangnya.

Halaman:
1 2
      
