Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengenal Haeil-5-23, Drone Bawah Air yang Mampu Menyelinap ke Perairan Musuh dan Picu Ledakan Besar

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |13:34 WIB
Mengenal Haeil-5-23, Drone Bawah Air yang Mampu Menyelinap ke Perairan Musuh dan Picu Ledakan Besar
Korea Utara uji coba sistem senjata nuklir bawah air (Foto: EFE-EPA/KCNA)
A
A
A

PYONGYANG – Sedikit informasi yang diketahui tentang sistem senjata nuklir bawah air Haeil-5-23 yang baru saja diuji coba Korea Utara (Korut) di lepas pantai timur negara tersebut.

Media Korea Utara menggambarkan senjata-senjata tersebut mampu menyelinap ke perairan musuh dan menyebabkan ledakan besar di bawah air.

Seperti diketahui, Korut melakukan uji coba sistem senjata nuklir bawah air sebagai respons terhadap latihan yang dilakukan Amerika Serikat (AS), Korea Selatan (Korsel), dan Jepang pada pekan ini.

Korea Utara telah mengklaim telah melakukan uji coba sistem “Haeil-5-23” sebelumnya, namun senjata tersebut belum pernah diverifikasi secara independen.

Korea Selatan dan sekutunya belum menanggapi provokasi terbaru tersebut.

Namun hal ini terjadi ketika Korea Utara telah meningkatkan aksi militernya dalam beberapa pekan terakhir, termasuk mengklaim telah mengerahkan rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat baru pada Minggu (14/1/2024).

Para analis mengatakan bahwa jika senjata tersebut berfungsi seperti yang ditunjukkan oleh Korea Utara, maka senjata tersebut akan dipandang sebagai senjata yang kurang signifikan dibandingkan dengan rudal balistik nuklir milik rezim tersebut.

“Mempertimbangkan tingkat ilmu pertahanan Korea Utara dan fakta bahwa senjata tersebut masih dalam tahap pengembangan, maka negara ini belum berada pada tahap yang dapat menimbulkan ancaman yang signifikan,” terang Ahn Chan-il, seorang pembelot yang menjadi peneliti di World Institute for Studi Korea Utara, kepada kantor berita AFP.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176098/parade_militer_korut-v0AD_large.jpg
Korea Utara Gelar Parade Militer Besar-Besaran, Pamer Rudal Antarbenua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169733/korea_utara-gXMm_large.jpg
Korea Utara Eksekusi Mati Penduduk Sebarkan Film Asing hingga Drama Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165039/kim_jong_un-1VX3_large.jpg
Jelang Pertemuan Presiden AS-Korsel, Kim Jong-un Pantau Penembakan Rudal Pertahanan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/18/3145333/hacker-iAxG_large.jpg
Internet di Korea Utara Lumpuh, Gara-Gara Serangan Siber?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/18/3142450/golden_dome-8ceK_large.jpg
Peringatkan AS, Korut Nilai Kubah Emas Bisa Picu Perlombaan Senjata Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141835/kecelakaan_kapal_perang-wrZE_large.jpg
Kim Jong-un Murka Kapal Perang Kecelakaan saat Diluncurkan, Pejabat Ditahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement