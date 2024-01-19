Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TPD Sebut Elektabilitas Ganjar-Mahfud di Banten Melonjak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |21:44 WIB
TPD Sebut Elektabilitas Ganjar-Mahfud di Banten Melonjak
TPD Ganjar-Mahfud Banten, Rano Karno (Foto: Danandaya Arya Putra)
BANTEN - Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Banten Ganjar-Mahfud, Rano Karno menyebut suara pemilih untuk pasangan Capres-Cawapres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD naik 10 persen. Kenaikan itu, menurut dia, merupakan hasil kerja keras jajaran menyentuh langsung hingga akar rumput.

"Kita mulai dari 11 persen sekarang sudah mencapai 21 persen survei loh," kata Rano di Islamic Center Bayah, Provinsi Banten, Jumat (19/1/2024).

"Iya (Survei Internal). Nah, itu kan sebetulnya kerja keras kita satu setengah bulan," sambungnya.

Pihaknya yakin disisa waktu pemungutan suara yang kurang dari sebulan ini ceruk suara untuk pasangan Ganjar-Mahfud terus mengalami peningkatan.

"Sebagai ketua TPD, tentu kita akan maksimal cuma kalau berpatokan kepada survei awal kita mengalami kenaikan yang cukup besar," katanya.

Diketahui, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud hari ini melakukan kampanye di Provinsi Banten. TPN juga turut menghadirkan komedian senior Lies Hartono atau yang akrab disapa Cak Lontong.

Pantauan MNC Portal Indonesia, jajaran TPN, TPD dan Cak Lontong lebih dulu menyerap aspirasi nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bayah, Provinsi Banten. Di sana mereka mendengarkan keluhan nelayan soal program yang kurang tepat sasaran.

"Terus terang saya dari Jakarta kita ingin membuat semuanya disini jadi lebih pas, setuju enggak? (teriak nelayan 'setuju'), kalau tadi ada nelayan dikasih cangkul, petani di kasih jaring nah itu enggak tepat sasaran," ucap Cak Lontong di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bayah.

Keluhan nelayan tersebut, tentunya bisa dijawab dengan program tepat sasaran yang dimiliki pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lewat program KTP Sakti yang dimiliki pasangan Ganjar-Mahfud, seluruh bantuan nantinya akan tepat sasaran.

"Kita bikin semuanya tepat sasaran disini setuju enggak? (Setuju) nah kalau setuju berarti saya kesini sudah tepat," kata Cak Lontong.

