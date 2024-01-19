Ganjar Bakal Fasilitasi Kalangan Milenial Bisa Berkembang dan Membangun Desa

PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal memfasilitasi kalangan milenial desa jika terpilih di 2024 agar tidak perlu pergi ke kota. Ia pun mengaku senang ada beragam pertanyaan dari kalangan milenial desa hingga muda-mudi desa terkait fasilitas dari pemerintah untuk mereka.

"Mereka sebenarnya punya kemampuan tentu ditunjukkan oleh anak-anak yang tinggal di desa dan mereka berharap tidak perlu pergi ke kota, tapi bisa kita fasilitasi," kata Ganjar usai berdialog dan menyerap aspirasi kalangan milenial di Kafe Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (19/1/2024).

"Saya senang karena ada pertanyaan dari desa, anak-anak kreatif dari desa muda-mudi di desa mereka kreatif pingin mendapatkan fasilitas maka dia berharap adanya fasilitas dari pemerintah butuh pendampingan, promo, akses permodalan hingga pelatihan," tambahnya.

Ganjar yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura itu mengatakan fasilitas dari pemerintah sangat penting bagi generasi milenial untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan potensi ekonomi yang lebih besar.

"Sekali lagi tetap saja fasilitas dari pemerintah menjadi penting bagi mereka dan ini potensi ekonomi yang besar sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebenarnya," ujarnya.

