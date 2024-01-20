Liliana Tanoesodibjo Ingatkan Pentingnya Pendidikan untuk Ibu-ibu

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan Bazar Murah dan Pengecekan Kesehatan Gratis di Pengadegan Timur III, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Dalam kesempatan itu, istri dari Hary Tanoesodibjo selaku Ketua Umum Partai Perindo yang dikenal modern, peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera itu mengingatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh ibu-ibu.

“Ibu-ibu disini juga harus mempunyai pendidikan yang baik, harus terdidik, kita harus melengkapi diri kita dengan ilmu, apapun, kita belajar,” kata dia di lokasi.

Ia menilai pendidikan itu bisa didapatkan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Meski sudah berumur, kata dia, pendidikan tetap menjadi prioritas bagi seluruh perempuan di Indonesia.