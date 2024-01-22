Podcast Aksi Nyata: Caleg Perindo Bedhie Slamet Dukung Penuh Program Pendidikan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Partai Perindo, Bedhie Slamet Pribadi mendukung penuh visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD program pendidikan satu keluarga satu sarjana.

"Alhamdulillah jika terwujudkan berarti pas banget (sesuai) cita-cita. Paling tidak seperti yang saya sampaikan kita sebisa mungkin kita bisa melakukan di lingkup yang paling kecil untuk yang nantinya bisa. Nah kalau sekelas Pak Ganjar sebagai Presiden tentunya kan nasional itu berarti kita harus siap benar-benar totalitas (mendukungnya)," kata Bedhie pada Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Senin (22/1/2024).

Bedhie sendiri mengungkapkan sejumlah tantangan pendidikan yang terjadi di Tanggerang Selatan. Menurutnya lulusan SLTA perlu untuk menguasai digital.

"Paling sederhananya itu saya berharap mendorong memberikan bersama teman-teman itu bawa lulusan minimal lulusan SLTA itu menguasai digital jadi untuk usahain minimal syukur-syukur sesuai slogan Tangsel modern ya bisa berbahasa Inggris, minimal," kata Bedhie.