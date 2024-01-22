Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Lumajang

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (22/1/2024) sekitar pukul 04.29 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 126 kilometer arah barat daya Lumajang pada kedalaman 10 kilometer.

BACA JUGA:

"#Gempa Mag:4.1, 22-Jan-2024 04:29:44WIB, Lok:9.23LS, 112.94BT (126 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Lumajang untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

BACA JUGA:

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Widi Agustian)