HOME NEWS JABAR

Kendati Diguyur Hujan, Massa Ganjar-Mahfud Tetap Semangat Bergoyang Sat Set di Hajatan Rakyat Bandung

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |02:04 WIB
Kendati Diguyur Hujan, Massa Ganjar-Mahfud Tetap Semangat Bergoyang Sat Set di Hajatan Rakyat Bandung
A
A
A

BANDUNG – Hujan tidak menyurutkan semangat ribuan warga yang menghadiri kampanye terbuka hari pertama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Lapangan Tegallega, Bandung, Jawa Barat.

Meski hujan, warga yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat (Jabar) itu tetap bergoyang Sat Set di ‘Hajatan Rakyat’. Bahkan, mereka ada yang memakai payung dan jas hujan. Kampanye terbuka paslon nomor urut 3 ini dihadiri langsung oleh capres Ganjar Pranowo beserta istri, Siti Atikoh; Alam Ganjar; Ketua Umum (Ketum) PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Hadir pula Ketum Hanura, Oesman Sapta Odang; Ketum PPP, Muhamad Mardiono; Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga; Ketua TPN, Arsjad Rasjid; dan Wakil Ketua TPN, Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa.

Acara ‘Hajatan Rakyat’ dimeriahkan sejumlah band besar dan penyanyi ternama di antaranya, Kotak, Once Mekel, Naff, Pas Band, Deadsquad, Andi/Rif, Sisitipsi, Ipang Lazuardi, Kiki Syarah, artis-artis Kontes Dangdut Indonesia (KDI), Sandy Canester, Amanda Caessa dan tak ketinggalan, band legendaris Slank.

Grup band Slank sendiri telah menyiapkan lagu baru berjudul ‘Salam Metal’ sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
