INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo George Fernando Soroti Harap Pemerintah Stabilkan Harga Sembako

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |12:07 WIB
Caleg Perindo George Fernando Soroti Harap Pemerintah Stabilkan Harga Sembako
Caleg Perindo George Fernando Dendeng. (Foto: Selvianus)
JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Dapil 5 Jakarta Timur dari Partai Perindo, George Fernando Dendeng menyoroti kenaikan harga sembako. Sebagai Calon Legislatif, George berharap agar pemerintah mampu menstabilkan harga sembako.

"Jadi ini konsen partai juga, masyarakat jadi lebih diperhatikan ke depannya, harapannya pemerintah berfokus bisa mencari cara menstabilkan harga, bisa membantu masyarakat semakin hari semakin naik," ujar George di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur Minggu 21 Januari 2024.

Sejalan dengan kenaikan harga itu, tak heran bila George mengelar bazar minyak goreng murah di Kompleks Ruko Hijau RT.001/RW.04 di Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

Halaman:
1 2
      
