Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Sembako Murah dan Cek Kesehatan Perindo, Warga Pasar Minggu Doakan Liliana Tanoesoedibjo

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |13:49 WIB
Gelar Sembako Murah dan Cek Kesehatan Perindo, Warga Pasar Minggu Doakan Liliana Tanoesoedibjo
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Istri (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kembali menggelar bazar tebus sembako murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Raya Ragunan, Gang Mawar 3, Kompleks Kejaksaan, RT 11 RW 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (23/1/2024) pagi.

Diketahui acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo; Caleg DPR RI Dapil II Jakarta (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), Liliana T. Tanoesoedibjo; Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Santi Paramita.

"Mudah mudahan amanah ya," harapan dan doa warga Pasar Minggu.

Sebelumnya, Santi menyebut setidaknya ada 1.000 paket sembako murah beras dua liter dan minyak goreng kemasan satu liter. Menurutnya kegiatan ini sebagai bentuk aksi nyata dan kepedulian Partai Perindo terhadap kesejahteraan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922//perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920//perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917//pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement