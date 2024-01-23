Gelar Sembako Murah dan Cek Kesehatan Perindo, Warga Pasar Minggu Doakan Liliana Tanoesoedibjo

JAKARTA - Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kembali menggelar bazar tebus sembako murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Raya Ragunan, Gang Mawar 3, Kompleks Kejaksaan, RT 11 RW 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (23/1/2024) pagi.

Diketahui acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo; Caleg DPR RI Dapil II Jakarta (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), Liliana T. Tanoesoedibjo; Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Santi Paramita.

"Mudah mudahan amanah ya," harapan dan doa warga Pasar Minggu.

Sebelumnya, Santi menyebut setidaknya ada 1.000 paket sembako murah beras dua liter dan minyak goreng kemasan satu liter. Menurutnya kegiatan ini sebagai bentuk aksi nyata dan kepedulian Partai Perindo terhadap kesejahteraan masyarakat.