HOME NEWS NEWS

Gerobak UMKM Partai Perindo Bawa Harapan Rakyat Kecil Naik Kelas

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |23:03 WIB
JAKARTA - Sejumlah pedagang yang mendapatkan bantuan gerobak UMKM Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berharap dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya dengan kehadiran gerobak tersebut.

Siti Zubaidah (47) warga RT15/RW10 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar berharap keberadaan gerobak UMKM Partai Perindo bisa membawa kemajuan bagi dagangannya.

"Saya sudah lama mengajukan, makanya pas dapat kaget. Ya harapannya bisa naik kelas ekonomi kami meningkat dengan kehadiran gerobak baru ini," kata Siti.

Ia mengaku berjualan nasi uduk pada pagi hari dan nasi biasa pada siang dan malam dengan berbagai lauk hidangan.

"Bisa jualan dekat rumah dekat sekolah SMP. Biasanya jualan pagi. Karena anak sekolah omsetnya Rp 300 ribu masih kotor," ungkapnya.

Siti mendoakan agar Partai Perindo bisa lolos ke DPR dan DPRD dengan banyaknya anggota Caleg yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2024.

"Harapannya untuk Partai Perindo bisa terpilih, dan bisa makin berkontribusi banyak membantu masyarakat kecil," jelas Siti.

Menambahkan, Febri Yana (33) warga RT04/RW06, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran mengaku senang mendapatkan gerobak baru untuk meningkatkan penjualan warung kecilnya.

"Alhamdulillah senang banget. Selama ini saya jualan di belakang kelurahan Cempaka Baru jualan dari jam 11 siang sampai jam 10 malam omset hanya 200-300 ribu semoga bisa semakin meningkat," kata Yana.

