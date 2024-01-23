Bagikan Gerobak untuk UMKM, HT: Partai Perindo Berjuang untuk Rakyat Kecil

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan jika partai berlambang burung Rajawali itu akan selalu konsisten untuk membina pengusaha kecil. Salah satunya dengan membagikan gerobak dagang untuk para pelaku UMKM.

Hal itu diungkapkan HT saat berikan sedikit sambutannya dalam acara penyerahan bantuan gerobak dagang pada para pelaku UMKM di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

"Partai Perindo intinya ingin membina pengusaha kecil. Supaya bisa tumbuh, dan menjadi menengah, sukur-sukur bisa besar. Kita berharap begitu," kata HT.

HT berharap dengan diberikannya 11 gerobak yang diberikan untuk para pelaku UMKM, bisa ikut membangkitkan kesejahteraan bagi para pengusaha kecil.

"Kita Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil. Indonesia ini bisa besar bisa maju, kalo masyarakat yang belum mapan iti dipercepat pertumbuhan dan kesejahteraannya," ujar HT.

Sebelum itu, HT bersama dengan Ketua Umum Kartini Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo memberikan 11 gerobak dagang untuk para pelaku UMKM.

Seperti diketahui, Partai Perindo merupakan partai yang sejak lama fokus pada program memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan pedagang dengan terus menyebarkan gerobak bagi para pelaku UMKM.