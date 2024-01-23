Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Gerobak UMKM Perindo, Pedagang Bakso Tanah Tinggi: Semoga Makin Cuan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |22:46 WIB
Dapat Gerobak UMKM Perindo, Pedagang Bakso Tanah Tinggi: Semoga Makin Cuan
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pedagang yang mendapatkan bantuan gerobak UMKM Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berharap dagangannya semakin cuan atau untung.

Irwansyah (37) RT05/RW04 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru pedagang bakso mengaku harapannya agar jualannya semakin laris manis setelah menggunakan gerobak tersebut.

"Saya sudah jualan bakso sudah 10 tahun pakai gerobak kayu yang memang kondisinya sudah lapuk," kata Irwansyah, Selasa (23/1/2024) di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat.

Ia mengungkapkan saat ini penjualan makanan bakso paling mudah diterima karena digemari oleh hampir semua kalangan.

"Harapannya dengan adanya gerobak baru penjualan bisa semakin meningkat. Ini bukti yang saya rasakan sendiri bahwa Partai Perindo peduli UMKM bukan janji saja," kata Irwan.

Pedagang warung gerobak keliling, Yulianto (35) RT02/RW02 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir juga mengaku senang karena gerobak lamanya rusak setelah terkena angin kencang pekan lalu.

"Alhamdulillah senang banget. Pas Kamis kemarin kena angin kencang pas hujan. Alhamdulillah dibantu Partai Perindo melalui pak Suripto, saya jualan es teh, es jeruk, dan mie instan," kata Yulianto.

Halaman:
1 2
      
