INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Intensif Israel Gempur Khan Younis, Tank-Tank Kepung RS dan Puluhan Orang Dilaporkan Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |08:16 WIB
Serangan Intensif Israel Gempur Khan Younis, Tank-Tank Kepung RS dan Puluhan Orang Dilaporkan Tewas
Serangan intensif Israel gempur Khan Younis (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Lusinan orang dilaporkan tewas dalam serangan intensif Israel terhadap Khan Younis di Jalur Gaza selatan, ketika pertempuran antara tentara dan pejuang Hamas berkecamuk di lapangan.

Warga mengatakan tank-tank telah mengepung sebuah rumah sakit dan universitas tempat ribuan pengungsi berlindung. Ambulans juga terjebak dan tidak dapat menjangkau korban luka.

Khan Younis baru-baru ini menjadi fokus pasukan Israel, karena diyakini jika para komandan tinggi Hamas bersembunyi di sana.

Pada Senin (22/1/2024), tank-tank Israel dilaporkan telah maju ke wilayah barat Khan Younis dan mendekati dua rumah sakit utama kota itu setelah pemboman besar-besaran pada malam hari.

Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) mengatakan pasukan Israel mengepung daerah sekitar Rumah Sakit al-Amal, yang dikelolanya, serta markas besarnya dan pusat ambulans di dekatnya, dan mereka sangat prihatin dengan keselamatan staf, pasien, dan pengungsi. warga sipil di dalamnya.

“Daerah tersebut sekarang sangat berbahaya. Mereka mendengar ledakan keras di daerah tersebut,” kata juru bicara Nebal Farsakh kepada Al Jazeera TV.

"Setiap orang yang mencoba untuk pindah atau keluar di jalan menjadi sasaran,” lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa ambulans PRCS terjebak dan tidak mampu memberikan respons untuk menjangkau orang-orang yang terluka di daerah tersebut, dan pemadaman telekomunikasi berarti staf hanya dapat menghubungi satu sama lain melalui radio VHF.

