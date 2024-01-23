Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Terlibat Kasus Penipuan, Kepala Dinas Perkim di Lampung Ditangkap Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |13:30 WIB
Diduga Terlibat Kasus Penipuan, Kepala Dinas Perkim di Lampung Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
METRO - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pemerintah Kota Metro, Provinsi Lampung diamankan polisi, Senin 22 Januari 2024 malam.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, Kepala Dinas Perkim bernama Farida itu diamankan polisi lantaran diduga terlibat kasus penipuan atas penjualan bidang tanah dan rumah senilai Rp400 juta.

Dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik membenarkan.

"Benar, F tadi malam ditangkap oleh Satreskrim Polres Metro," ujar Umi saat dihubungi, Selasa (23/1/2024).

Menurut Umi, terhadap pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Mapolres Metro.

"Sudah ditahan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro," kata dia.

