INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Jokowi Serahkan 3.000 Sertipikat Tanah di Wonosobo: Boleh Diagunkan asal Kalkulasinya Benar

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |07:03 WIB
Jokowi Serahkan 3.000 Sertipikat Tanah di Wonosobo: Boleh Diagunkan asal Kalkulasinya Benar
Presiden Joko Widodo (Biro Pers)
A
A
A

WONOSOBO - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 3.000 sertipikat tanah kepada masyarakat Jawa Tengah di Alun-alun Kabupaten Wonosobo pada Senin 22 Januari 2024.

Adapun sertipikat yang diserahkan tersebut terbagi atas 1.650 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo, 650 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Purworejo, dan 700 sertipikat untuk masyarakat Kabupaten Kebumen.

Setelah menyerahkan sertipikat, Presiden menekankan kepada masyarakat untuk menjaga alat bukti hak atas tanah tersebut.

"Biasanya kalau sudah pegang sertipikat ini pasti ingin disekolahkan (diagunkan, red). Hati-hati kalau mau meminjam uang dengan agunan sertipikat, hati-hati. Tolong dikalkulasi tenan, dihitung sing teliti," kata Presiden dikutip dalam keterangan tertulis.

Dengan pinjaman yang didapat dari mengangunkan sertipikat tentu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, hal itu baru bisa terwujud jika pinjaman yang didapat dimanfaatkan sebagai permodalan untuk meningkatkan perekonomian.

"Misalkan pinjam Rp500 juta, mau dijadikan investasi mesin, modal usaha, modal kerja, sudah dihitung semua, cicilannya setiap bulan berapa, bunganya berapa, dihitung semuanya. Jadi ini pinjaman semuanya harus dipakai untuk usaha. Kalau sudah punya keuntungan, baru keuntungan itu yang dipakai, bukan langsung dipakai untuk beli mobil, nanti tidak bisa ngangsur, mobilnya diambil sertipikatnya diambil," tegas Jokowi.

Halaman:
1 2
      
