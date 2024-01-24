Warga Bekasi Bahagia dengan Bazar Murah Perindo, Dinilai Sangat Membantu

BEKASI - Ratusan warga mengantri bazar tebus minyak goreng murah Partai Perindo Rp. 5000 di Kampung Pelaukan RT. 02/RW. 04, Desa Karangrahayu, Kabupaten Bekasi, Selasa (23/1/2024). Warga mengaku Partai Perindo dikenal sebagai partai yang peduli rakyat kecil.

Bonih (46) warga Kampung Pelaukan RT. 02/RW. 04 ini rela mengantre sajak siang untuk menebus minyak goreng murah harga Rp. 5000. Pasalnya jika dibandingkan membeli minyak goreng harga di pasaran sangat jauh lebih murah.

"Kalo bazar murah Partai Perindo ini murah cuma Rp. 5000. Kalau di pasar atau toko atau di warung mahal bisa Rp. 15.000 ada juga Rp. 17.000" kata Bonih.

Dia mengaku bazar murah yang di gelar dua Caleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) sangat peduli dengan rakyat kecil.

"Saya sangat berterimakasih sama Caleg Partai Perindo soalnya sangat membantu dan peduli kepada masyarakat kecil seperti kami ini," ungkapnya.

Bazar ini diselenggarakan Caleg Parati Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6, Nyai Rahmawati.

(Khafid Mardiyansyah)