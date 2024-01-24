Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Bekasi Bahagia dengan Bazar Murah Perindo, Dinilai Sangat Membantu

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |04:18 WIB
Warga Bekasi Bahagia dengan Bazar Murah Perindo, Dinilai Sangat Membantu
A
A
A

BEKASI - Ratusan warga mengantri bazar tebus minyak goreng murah Partai Perindo Rp. 5000 di Kampung Pelaukan RT. 02/RW. 04, Desa Karangrahayu, Kabupaten Bekasi, Selasa (23/1/2024). Warga mengaku Partai Perindo dikenal sebagai partai yang peduli rakyat kecil.

Bonih (46) warga Kampung Pelaukan RT. 02/RW. 04 ini rela mengantre sajak siang untuk menebus minyak goreng murah harga Rp. 5000. Pasalnya jika dibandingkan membeli minyak goreng harga di pasaran sangat jauh lebih murah.

"Kalo bazar murah Partai Perindo ini murah cuma Rp. 5000. Kalau di pasar atau toko atau di warung mahal bisa Rp. 15.000 ada juga Rp. 17.000" kata Bonih.

Dia mengaku bazar murah yang di gelar dua Caleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) sangat peduli dengan rakyat kecil.

"Saya sangat berterimakasih sama Caleg Partai Perindo soalnya sangat membantu dan peduli kepada masyarakat kecil seperti kami ini," ungkapnya.

Bazar ini diselenggarakan Caleg Parati Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6, Nyai Rahmawati.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181130//partai_perindo-2IRL_large.jpg
Penciptaan Lapangan Kerja Harus Ditopang Industrialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922//perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920//perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917//pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement