Edukasi Coblos Surat Suara Pemilu, Caleg Perindo Gelar Bazar Sembako Murah di Surabaya

SURABAYA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Surabaya dari Partai Perindo Dapil 4, Michael SH MH dan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur (Jatim) 1, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, menggelar bazar paket sembako di Simomulyo Baru, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Selasa (23/1/2024) malam.

Sebelumnya, kedua calon wakil rakyat tersebut juga mengadakan edukasi dan simulasi tata cara pencoblosan surat suara Pemilu 2024. Warga yang hadir sangat antusias menyimak paparan dari Anang dan juga Michael. Anang menjelaskan kepada warga yang rata-rata ibu ibu mengenai jumlah surat suara dan warnanya.

Sebanyak 300 botol minyak goreng ukuran 1 liter disiapkan dalam bazar sembako murah tersebut. Untuk satu liter, dijual seharga Rp5 ribu.

“Tebus murah ini bertujuan untuk membantu meringankan bebas masyarakat di tengah kesulitan yang dihadapi,” ujar Anang.

Anang mengatakan, dari kegiatan ini pihaknya ingin memperkenalkan partai dan juga program dari Perindo. Salah satu program dari partai yang bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024 ini adalah tebus murah minyak goreng.

"Program Partai Perindo adalah mensejahterakan masyarakat dan UMKM. Dan kali ini adalah tebus murah minyak goreng," ujarnya.