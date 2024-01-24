Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Edukasi Coblos Surat Suara Pemilu, Caleg Perindo Gelar Bazar Sembako Murah di Surabaya

Lukman Hakim , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |12:39 WIB
Edukasi Coblos Surat Suara Pemilu, Caleg Perindo Gelar Bazar Sembako Murah di Surabaya
Caleg Partai Perindo Anang Iskandar/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

SURABAYA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Surabaya dari Partai Perindo Dapil 4, Michael SH MH dan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur (Jatim) 1, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, menggelar bazar paket sembako di Simomulyo Baru, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Selasa (23/1/2024) malam.

Sebelumnya, kedua calon wakil rakyat tersebut juga mengadakan edukasi dan simulasi tata cara pencoblosan surat suara Pemilu 2024. Warga yang hadir sangat antusias menyimak paparan dari Anang dan juga Michael. Anang menjelaskan kepada warga yang rata-rata ibu ibu mengenai jumlah surat suara dan warnanya.

Sebanyak 300 botol minyak goreng ukuran 1 liter disiapkan dalam bazar sembako murah tersebut. Untuk satu liter, dijual seharga Rp5 ribu.

“Tebus murah ini bertujuan untuk membantu meringankan bebas masyarakat di tengah kesulitan yang dihadapi,” ujar Anang.

 BACA JUGA:

Anang mengatakan, dari kegiatan ini pihaknya ingin memperkenalkan partai dan juga program dari Perindo. Salah satu program dari partai yang bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024 ini adalah tebus murah minyak goreng.

"Program Partai Perindo adalah mensejahterakan masyarakat dan UMKM. Dan kali ini adalah tebus murah minyak goreng," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pemilu Pileg 2024 Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement