HOME NEWS NUSANTARA

Kandang Ayam Kebakaran, Kerugian Capai Rp265 Juta

Yuswantoro , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:42 WIB
Kandang Ayam Kebakaran, Kerugian Capai Rp265 Juta
Kebakaran kandang ayam di Lampung (Foto: MPI)
PRINGSEWU - Sebuah kandang peternakan ayam potong di Pekon Panggungrejo Utara, Sukoharjo, Pringsewu kebakaran pada, Rabu (24/1/2024), akibatnya korban merugi hingga ratusan juta.

Pelaksana Harian Kapolsek Sukoharjo Iptu Eko Sujarwo mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Benny Prasetya mengatakan bahwa peritiwa kebakaran terjadi sekira pukul 08.45 Wib. Kandang ayam yang terbakar adalah milik Sudarman (53), warga Pekon Jati Agung, Ambarawa, Pringsewu.

"Saat terbakar kandang tersebut dalam keadaan kosong atau belum di isi bibit ayam," ujar Iptu Eko Sujarwo saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Kapolsek, kebakaran tersebut pertama kali diketahui warga disekitar kandang. Api pertama kali muncul dibagian tengah bangunan kandang lalu dengan cepat menyebar ke seluruh bangunan yang kebetulan terbuat dari bahan mudah terbakar.

Selain itu banyaknya sekam padi dilokasi kandang juga menambah api cepat membesar dan sulit di padamkan.

"Api berhasil dipadamkan lebih kurang satu jam kemudian setelah dibantu datangnya 1 unit mobil pemadam kebakaran," ujar Iptu Eko Sujarwo

Akibat kebakaran, lanjut Eko, bangunan kandang berukuran 31x8 meter senilai Rp200 Juta, ludes terbakar.

Selain kandang ayam, kata kebakaran itu juga turut menghanguskan 40 sak pakan ayam senilai Rp20 juta, alat makan dan minum senilai Rp25 juta dan 4 unit blower seharga Rp20 juta.

"Total kerugian dari musibah kebakaran ini mencapai Rp265 juta," ujarnya.

