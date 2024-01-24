Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Jatuh ke Sungai saat Memancing, Remaja 16 Tahun di Asahan Ditemukan Tewas

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:53 WIB
Jatuh ke Sungai saat Memancing, Remaja 16 Tahun di Asahan Ditemukan Tewas
Tim SAR temukan jenazah korban (foto: dok ist)
A
A
A

ASAHAN - Seorang remaja bernama Enggi Syahputra (16), warga Dusun 8, Desa Airjoman, Kecamatan Airjoman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ditemukan tewas di aliran Sungai Silau, Asahan.

Enggi ditemukan tak bernyawa setelah sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di aliran anak Sungai Asahan itu sejak Minggu sore, 21 Januari 2024 lalu.

"Iya benar, setelah melakukan pencarian sejak Minggu malam lalu, korban yang merupakan seorang remaja laki-laki akhirnya ditemukan sekitar pukul 10 pagi tadi. Jasad korban ditemukan sekitar 7 kilometer dari lokasi awal korban dilaporkan hilang," kata Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Medan, Mustari, Rabu (24/1/2024).

Remaja yang masih berstatus pelajar SMA itu, kata Mustari, hilang setelah terpeleset dan jatuh ke Sungai saat memancing bersama teman-temannya di aliran Sungai Silau.

