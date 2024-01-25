Caleg Perindo: Program Gerobak Dibutuhkan Masyarakat

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD dapil 1 Jakarta Pusat dari Partai Perindo, Nasirman Chaniago mengungkapkan program pembagian gerobak dagang merupakan sesuatu yang sangat membantu untuk masyarakat kecil.

Hal tersebut dia ungkapkan ketika menghadiri acara pembagian gerobak dagang untuk pelaku UMKM di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Tentu ini sangat membantu warga yang membutuhkan gerobak untuk usahanya, sesuai dengan visi-misi Partai Perindo sendiri untuk bagaimana UMKM di Indonesia ini bisa bangkit," kata Nasirman.

Narisman menilai program gerobak itu penting untuk kemajuan ekonomi, karena di Indonesia sendiri banyak pelaku UMKM yang harus disejajarkan.

"Memang di Indonesia ini paling banyak UMKMnya. Salah satu support dari Partai Perindo seperti ini, saya rasa sangat baik kedepannya sehingga bisa mengembangkan kembali UMKM yang sudah ada," ucapnya.

BACA JUGA: Caleg Perindo Ungkap Program Gerobak Gratis Paling Ditunggu Masyarakat

Nasirman berharap dengan kesejahteraan pelaku UMKM, hal itu bisa meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

"UMKM ini kan luar biasa banyak, kalau ini bisa terus dikembangkan tentu nantinya akan terserap lapangan pekerjaan, kalau sudau besar kita sudah bisa takar tuh berapa jumlahnya," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)