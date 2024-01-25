Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ungkap Program Gerobak Gratis Paling Ditunggu Masyarakat

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |04:16 WIB
Caleg Perindo Ungkap Program Gerobak Gratis Paling Ditunggu Masyarakat
Caleg Perindo Pahala Tua Sianturi (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta, dapil 1 dari Partai Perindo, Pahala Tua Sianturi mengatakan jika program gerobak yang diberikan untuk para pelaku UMKM merupakan sesuatu yang sangat ditunggu dan dibanggakan.

Hal itu diungkapkan Pahala waktu menghadiri pembagian gerobak untuk pedagang di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu

"Program gerobak ini sangat ditunggu dan sangat dibanggakan masyarakat DKI, dan seluruh Indonesia karena tepat sasaran," kata Pahala.

Pembagian gerobak itu, kata Pahala bisa membangkitkan kinerja usaha para pelaku UMKM, yang berjualan di jalan ataupun di rumahan.

"Ini bisa mewujudkan persatuan apabila Indonesia sejahtera," ucapnya.

Dia pun berharap, sesuai dengan harapan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) agar pembagian gerobak untuk pedagang bisa terus berjalan karena hal itu bisa meningkatkan ekonomi rakyat kecil dengan menambah lapangan pekerjaan yang baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement