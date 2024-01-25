Caleg Perindo Ungkap Program Gerobak Gratis Paling Ditunggu Masyarakat

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta, dapil 1 dari Partai Perindo, Pahala Tua Sianturi mengatakan jika program gerobak yang diberikan untuk para pelaku UMKM merupakan sesuatu yang sangat ditunggu dan dibanggakan.

Hal itu diungkapkan Pahala waktu menghadiri pembagian gerobak untuk pedagang di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu

"Program gerobak ini sangat ditunggu dan sangat dibanggakan masyarakat DKI, dan seluruh Indonesia karena tepat sasaran," kata Pahala.

Pembagian gerobak itu, kata Pahala bisa membangkitkan kinerja usaha para pelaku UMKM, yang berjualan di jalan ataupun di rumahan.

"Ini bisa mewujudkan persatuan apabila Indonesia sejahtera," ucapnya.

Dia pun berharap, sesuai dengan harapan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) agar pembagian gerobak untuk pedagang bisa terus berjalan karena hal itu bisa meningkatkan ekonomi rakyat kecil dengan menambah lapangan pekerjaan yang baru.