Caleg Perindo Diska Resha Harap Progam Gerobak Kurangi Pengangguran di Indonesia

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta, dapil 8 dari Partai Perindo, Diska Resha Putra mengungkapkan proses pemilihan untuk pedagang yang akan dibantu mendapatkan gerobak dagang secara gratis.

Yang utama adalah, dirinya akan menjaring mana saja pedagang yang gerobaknya sudah tak layak pakai sehingga sangat cocok untuk bisa dibantu dalam pemberian gerobak tersebut.

"Jadi kita lihat mana gerobaknya yang menurut kita kurang layak, jadi kita ajukan dan mereka juga menyerahkan persyaratan yang di berikan oleh Partai Perindo," kata Diska di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Diska juga mengungkapkan keluhan-keluhan dari para pedagang yang berada di daerah pemilihannya. Yang nantinya akan diperjuangkan kesejahteraannya oleh Partai Perindo.