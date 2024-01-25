Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Diska Resha Harap Progam Gerobak Kurangi Pengangguran di Indonesia

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |06:02 WIB
Caleg Perindo Diska Resha Harap Progam Gerobak Kurangi Pengangguran di Indonesia
Caleg Perindo Diska Resha (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta, dapil 8 dari Partai Perindo, Diska Resha Putra mengungkapkan proses pemilihan untuk pedagang yang akan dibantu mendapatkan gerobak dagang secara gratis.

Yang utama adalah, dirinya akan menjaring mana saja pedagang yang gerobaknya sudah tak layak pakai sehingga sangat cocok untuk bisa dibantu dalam pemberian gerobak tersebut.

"Jadi kita lihat mana gerobaknya yang menurut kita kurang layak, jadi kita ajukan dan mereka juga menyerahkan persyaratan yang di berikan oleh Partai Perindo," kata Diska di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Diska juga mengungkapkan keluhan-keluhan dari para pedagang yang berada di daerah pemilihannya. Yang nantinya akan diperjuangkan kesejahteraannya oleh Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement