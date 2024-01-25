Advertisement
Caleg Perindo Djoni Edukasi Warga Bandung agar Tidak Golput di Pemilu 2024

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |17:07 WIB
BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menggelar tebus minyak murah dan juga sosialisasi di Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam kegiatan ini hadir pula Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Djoni Toat Muljadi dan Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 5 Anggun Anggelia.

Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi mengatakan, selain menggelar tebus minyak murah, dirinya terlebih dahulu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat khususnya pada tanggal 14 Februari nanti agar ke TPS.

"Pertama saya mensosialisasikan dulu cara mencoblos nanti 14 Februari 2024, dan menghimbau untuk datang ke TPS tidak golput," kata Djoni.

Kemudian dalam sosialisasi ini dirinya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada Partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024.

