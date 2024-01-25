Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Tembak Jatuh Pesawat Militer Rusia yang Angkut 65 Tawanan Perang, Semua Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |06:40 WIB
UKRAINA - Ukraina menuduh Rusia sengaja membahayakan nyawa tawanan perang (PoW), setelah Moskow mengatakan Kyiv telah menembak jatuh sebuah pesawat militer yang berisi 65 PoW, enam awak dan tiga pengawal.

Rusia mengatakan Il-76 jatuh di wilayah Belgorod selatan dekat Ukraina pada Rabu (24/1/2024). Tidak ada yang selamat.

Rusia mengatakan PoW Ukraina diterbangkan untuk pertukaran tahanan.

Intelijen militer Ukraina mengatakan pihaknya tidak diberitahu untuk memastikan wilayah udara aman seperti pada kesempatan sebelumnya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian mengatakan bahwa Rusia telah mempermainkan kehidupan para tahanan Ukraina, perasaan kerabat mereka, dan emosi masyarakat kita.

Zelensky yang kini telah membatalkan rencana perjalanan regionalnya terkait dengan hari ulang tahunnya pada Kamis (25/1/2024) menekankan dalam pidato video bahwa Ukraina akan mendesak dilakukannya penyelidikan internasional.

Komentar intelijen militer Ukraina sebelumnya dipandang sebagai pengakuan diam-diam bahwa mereka menembak jatuh pesawat tersebut, meskipun mereka menekankan bahwa mereka tidak memiliki informasi yang dapat dipercaya mengenai siapa saja yang ada di dalamnya.

Gubernur wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov mengatakan pesawat itu jatuh di sebuah lapangan dekat kawasan pemukiman dan semua orang di dalamnya tewas.

