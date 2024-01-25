Israel Tuduh Hamas Serang Fasilitas PBB di Khan Younis, 9 Tewas dan 75 Terluka

GAZA – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membantah tuduhan jika pihaknya menyerang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menampung warga sipil di Khan Younis di Gaza selatan.

“Setelah pemeriksaan terhadap sistem operasional kami, IDF saat ini mengesampingkan bahwa insiden ini adalah akibat dari serangan udara atau artileri oleh IDF,” ungkapnya.

“Peninjauan menyeluruh terhadap operasi pasukan di sekitar sedang dilakukan. IDF juga sedang mengkaji kemungkinan bahwa serangan tersebut merupakan akibat dari tembakan Hamas,” lanjutnya.

Sebelumnya, IDF mengatakan pasukannya telah meluncurkan manuver divisi di Khan Younis Barat yang menargetkan pos terdepan, infrastruktur, dan pusat komando dan kendali Hamas.

“Membongkar kerangka militer Hamas di Khan Yunis bagian barat adalah inti logika di balik operasi tersebut,” terangnya.

IDF juga mengatakan bahwa Hamas mengeksploitasi penduduk sipil, tempat penampungan dan rumah sakit. Hamas langsung membantah tuduhan ini.

Sementara itu, Vedant Patel dari Departemen Luar Negeri AS mengulangi seruan Washington untuk melindungi warga sipil di Gaza.

“Kami menyesalkan serangan hari ini terhadap pusat pelatihan Khan Younis milik PBB,” katanya. Dia menyebut serangan ini sangat memprihatinkan.