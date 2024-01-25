Advertisement
HOME NEWS JATIM

Malang Diterjang Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Rumah dan Mobil

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:47 WIB
Malang Diterjang Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Rumah dan Mobil
Pohon timpa mobil di Malang (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Selain hujan es, sejumlah wilayah di Kota Malang diterjang angin kencang. Peristiwa ini membuat sejumlah lokasi terdampak bencana pohon tumbang. Salah satu lokasi yang terparah dilanda hujan angin, yakni di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Di wilayah ini satu pohon tumbang bahkan menimpa mobil yang tengah melintas di Perumahan Bukit Cemara Tidur, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Kamis (25/1/2024).

Natasya Galuh seorang saksi mata menyatakan, pohon tumbang terjadi sekitar pukul 13.08 WIB, saat hujan es disertai angin kencang menerjang kawasan perumahan.

"Jadi awalnya hujan deras terus hujan es dan kemudian hujan angin. Pertamanya ada baliho diseberang jalan itu jatuh baru gak lama pohonnya tumbang," ucap Natasya Galuh.

Saat itu kata dia, ada mobil yang melintas hendak keluar perumahan. Tapi tiba-tiba angin kencang membuat sebuah pohon setinggi kurang lebih 4 meter roboh.

"Saat pohon tumbang itu ada mobil yang melintas dari dalam perumahan ke luar. Akhirnya mobil itu tertimpa pohon tersebut. Didalam mobil ada 2 laki-laki dan 1 perempuan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
