HOME NEWS JABAR

Tiga Hari Hilang, Pemancing di Cianjur Ditemukan Tewas Terlilit Jaring Keramba Ikan

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |15:06 WIB
Tiga Hari Hilang, Pemancing di Cianjur Ditemukan Tewas Terlilit Jaring Keramba Ikan
Tim SAR evakuasi jasad pemancing di Cianjur (foto: dok ist)
A
A
A

CIANJUR - Setelah dilakukan pencarian selama tiga hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Heru Zafarizqi (59) warga Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung Barat yang tenggelam di Perairan Waduk Cirata, Kabupaten Cianjur. Korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, Kamis (25/1/2024).

Humas Kantor SAR Bandung, Seni Wulandari, menjelaskan upaya pencarian korban dilakukan sejak Selasa (23/1) setelah korban dilaporkan hilang sehari sebelumnya. Korban saat itu memancing menggunakan rakit bersama dua rekannya di Blok Jati Nenggang.

“Jasar korban ditemukan tadi pagi sekitar pukul 10.00 Wib berjarak 300 meter dari lokasi korban dinyatakan hilang. Saat ditemukan kondisi jasad korban sangat memprihatinkan sudah kembung, tubuh korban juga terlilit jaring keramba ikan," ujarnya.

Setelah ditemukan jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa kerumah duka, diserahkan ke pihak keluarga untuk segera di makamkan.

Halaman:
1 2
      
