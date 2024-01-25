Kampanye di Musi Banyuasin, Caleg Perindo Rapatkan Barisan Menangkan Pemilu 2024

MUSI BANYUASIN - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo menggelar konsolidasi pemenangan calon legislatif Partai Perindo sukses digelar yang berlangsung di dekat kediaman Caleg DPRD Yessi Herlianty di Dapil 1, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Ratusan simpatisan dan seluru Caleg DPRD Musi Banyuasin hadir pada acara kampanye terbatas tatap muka dan doa bersama menjelang kompetisi calon anggota DPRD Musi Banyuasin periode 2024 - 2029.

Di sela acara kampanye terbatas, Caleg DPRD Musi Banyuasin dari Partai Perindo Yessi Herlianty bersama Ketua DPD Partai Perindo Musi Banyuasin sekaligus anggota DPRD Musi Banyuasin Alpian menyerahkan bantuan secara sejumlah paket sembako secara simbolis untuk meringankan beban warga yang terkena dampak banjir.