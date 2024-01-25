Bazar Minyak Goreng Murah, Bukti Nyata Caleg Perindo Hadir Bantu Masyarakat Makassar

MAKASSAR - Ratusan warga berlomba-lomba mendaftarkan diri saat mengikuti bazar murah minyak goreng yang digelar Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Dapil 2 Makassar dari Partai Perindo di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulsel.

Sebelum mendapatkan pembagian minyak goreng gratis, warga terlebih dahulu diberikan sosialisasi berupa pengenalan contoh surat suara untuk Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Sulsel. Sehingga, saat memasuki bilik suara di TPS, warga tidak lagi kebingungan saat mencoblos Caleg pilihannya.

Untuk pencoblosan sendiri, warga bisa menusuk langsung nama Caleg maupun simbol Partai Perindo nomor urut 16 pada kertas surat suara Pemilu 2024.

Adapun Caleg Partai Perindo yang menggelar bazar murah ini yakni, Rahman Syah, Caleg DPR RI Sulsel 1 dan Caleg DPRD Provinsi Dapil Sulsel 2 Makassar, Sanusi Ramadhan.

Untuk mendapatkan satu kemasan minyak botol berukuran satu liter, warga cukup membawa KTP dan kupon yang telah dibagikan sebelumnya.

Pembagiannya pun dibatasi, setiap warga hanya bisa mendapatkan satu botol minyak goreng secara gratis.