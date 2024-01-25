Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bazar Minyak Goreng Murah, Bukti Nyata Caleg Perindo Hadir Bantu Masyarakat Makassar

Yoel Yusvin , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:55 WIB
Bazar Minyak Goreng Murah, Bukti Nyata Caleg Perindo Hadir Bantu Masyarakat Makassar
Bazar minyak goreng murah Perindo di Makassar (Foto: Yoel Yusvin)
A
A
A

 

MAKASSAR - Ratusan warga berlomba-lomba mendaftarkan diri saat mengikuti bazar murah minyak goreng yang digelar Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Dapil 2 Makassar dari Partai Perindo di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulsel.

Sebelum mendapatkan pembagian minyak goreng gratis, warga terlebih dahulu diberikan sosialisasi berupa pengenalan contoh surat suara untuk Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Sulsel. Sehingga, saat memasuki bilik suara di TPS, warga tidak lagi kebingungan saat mencoblos Caleg pilihannya.

Untuk pencoblosan sendiri, warga bisa menusuk langsung nama Caleg maupun simbol Partai Perindo nomor urut 16 pada kertas surat suara Pemilu 2024.

Adapun Caleg Partai Perindo yang menggelar bazar murah ini yakni, Rahman Syah, Caleg DPR RI Sulsel 1 dan Caleg DPRD Provinsi Dapil Sulsel 2 Makassar, Sanusi Ramadhan.

Untuk mendapatkan satu kemasan minyak botol berukuran satu liter, warga cukup membawa KTP dan kupon yang telah dibagikan sebelumnya.

Pembagiannya pun dibatasi, setiap warga hanya bisa mendapatkan satu botol minyak goreng secara gratis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement