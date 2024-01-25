Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Berman Ungkap Masih Banyak Oknum yang Kirim Tenaga Kerja Tanpa Izin

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:34 WIB
Caleg Perindo Berman Ungkap Masih Banyak Oknum yang Kirim Tenaga Kerja Tanpa Izin
Caleg Perindo Berman (foto: dok MPI)
JAKARTA - Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini menjadi kekhawatiran terbesar para lulusan muda. Rasa takut tidak mendapatkan kerja atau didesak oleh kondisi keuangan keluarga kerap kali menjadi faktor yang membuat mereka asal menerima pekerjaan.

Terlebih jika ditawarkan oleh suatu lembaga pengirim tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri, dengan tawaran gaji yang menggiurkan. Hal ini sering terjadi di kalangan anak muda yang sangat ingin bekerja tapi tidak memeriksa lebih lanjut kebenaran izin dan sertifikasi lembaga tersebut.

Melihat maraknya kasus seperti itu, Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 4 dari Partai Perindo, Berman Nainggolan, menjelaskan peran aktif yang seharusnya ditunjukkan pemerintah untuk menghindari terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang.

“Harapan saya juga sebenarnya pemerintah harus tepat sasaran. Karena banyak izin-izin yang palsu. Banyak lembaga pengirim tenaga kerja yang tidak memiliki izin, ini yang harus dibasmi,” jelas Berman dalam Podcast Aksi Nyata di kanal Youtube Partai Perindo, Kamis (25/1/2024).

Berman menyatakan bahwa sistem pengiriman tenaga kerja saat ini sudah baik, tapi tetap masih banyak hal yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan lagi. Hal ini karena pada faktanya di lapangan masih sangat banyak kecurangan serta oknum-oknum nakal yang memalsukan izin dan data.

“Jadi kedepannya saat misalnya pengurusan izin, ini harus ketat. Tidak bisa kongkalikong dikasih amplop biar lebih cepat. Harus benar A-Z persyaratannya tidak bisa dipotong. Kalau persyaratan yang dibutuhkan 10, ya harus sepuluh. Jika tidak ada maka harus mengulang dari awal,” pungkasnya.

