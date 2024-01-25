Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Blusukan di Bandung, Caleg Perindo Gelar Fogging Sekaligus Serap Aspirasi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:15 WIB
Blusukan di Bandung, Caleg Perindo Gelar Fogging Sekaligus Serap Aspirasi
Caleg Perindo blusukan ke Bandung (Foto: Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

 

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 (Kota Bandung - Kota Cimahi) nomor urut 1 dari Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah menyapa warga Kota Bandung, tepatnya di Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, pada Kamis (25/1/2024).

Pada kesempatan ini, Ferry Kurnia juga ditemani oleh Caleg DPRD Jabar Dapil Jabar 1 (Kota Bandung-Kota Cimahi) nomor urut 1 dari Partai Perindo, Nuke Purwani.

Ferry Kurnia mengatakan, selain menjadi ajang silaturahmi bersama masyarakat, kegiatan ini sekaligus untuk mengetahui kondisi terkini dari warga Bandung khususnya yang ada di Kecamatan Sukajadi.

"Supaya kita bukan hanya terpampang di baliho saja, tapi kita juga ikut turun langsung ke lapangan dan merasakan getir nadi yang ada di masyarakat itu sendiri, itulah jadi bagian penting dari kami Partai Perindo," ucap Ferry.

Dengan cara blusukan, Ferry meyakini, akan banyak aspirasi yang datang dari masyarakat. Baik itu terkait soal infrastruktur, kegiatan UMKM dan kegiatan-kegiatan lainnya.

"Dan yang kita pastikan adalah bahwa posisi kita sebagai calon anggota legislatif, bukan sebagai calon kepala daerah kita tentunya menyerap informasi, aspirasi dan hal-hal yang ada di masyarakat," katanya.

Bukan hanya silaturahmi, Ferry juga menggelar kegiatan sosial dengan melakukan fogging di daerah tersebut. "Kami juga mengadakan semacam aktivitas sosial dengan melakukan fogging," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement