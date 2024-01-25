Blusukan di Bandung, Caleg Perindo Gelar Fogging Sekaligus Serap Aspirasi

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 (Kota Bandung - Kota Cimahi) nomor urut 1 dari Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah menyapa warga Kota Bandung, tepatnya di Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, pada Kamis (25/1/2024).

Pada kesempatan ini, Ferry Kurnia juga ditemani oleh Caleg DPRD Jabar Dapil Jabar 1 (Kota Bandung-Kota Cimahi) nomor urut 1 dari Partai Perindo, Nuke Purwani.

Ferry Kurnia mengatakan, selain menjadi ajang silaturahmi bersama masyarakat, kegiatan ini sekaligus untuk mengetahui kondisi terkini dari warga Bandung khususnya yang ada di Kecamatan Sukajadi.

"Supaya kita bukan hanya terpampang di baliho saja, tapi kita juga ikut turun langsung ke lapangan dan merasakan getir nadi yang ada di masyarakat itu sendiri, itulah jadi bagian penting dari kami Partai Perindo," ucap Ferry.

Dengan cara blusukan, Ferry meyakini, akan banyak aspirasi yang datang dari masyarakat. Baik itu terkait soal infrastruktur, kegiatan UMKM dan kegiatan-kegiatan lainnya.

"Dan yang kita pastikan adalah bahwa posisi kita sebagai calon anggota legislatif, bukan sebagai calon kepala daerah kita tentunya menyerap informasi, aspirasi dan hal-hal yang ada di masyarakat," katanya.

Bukan hanya silaturahmi, Ferry juga menggelar kegiatan sosial dengan melakukan fogging di daerah tersebut. "Kami juga mengadakan semacam aktivitas sosial dengan melakukan fogging," ujarnya.