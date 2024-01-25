Partai Perindo Gelar Bazar Murah, Warga Cilandak: Kita Terbantu Banget

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar bazar murah. Terbaru, kegiatan kemasyarakatan partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo itu berlokasi di Jalan Abah Bawah III, Cilandak KKO, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Atas program partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, warga pun merasakan manfaatnya.

"Sangat bermanfaat untuk masyarakat lingkungan sini, terutama selama ini kan sembako mahal, jadi kita terbantu banget," kata emak-emak bernama Tin.

Hal senada juga disampaikan Ibu Budi. Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Diska Resha Putra dari Partai Perindo yang telah memilih wilayahnya sebagai lokasi kegiatan bazar murah.

"Banyak terima kasih untuk Bapak Diska yang telah membantu kami selaku warga," ucapnya.

